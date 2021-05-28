Западную хорду планируют сделать дублером улицы Малиновского в донской столице

Западный обход станет заменой улице Малиновского Фото: "КП" Архив

Донские власти запланировали сделать западный обход полноценным дублёром улицы Малиновского. Об этом шла речь на заседании круглого стола в Законодательном собрании.

Западный обход будет простираться от 9-го км трассы А-280 «Ростов-Таганрог». Сейчас там уже начаты строительные работы, в этом месте вырастет разноуровневая транспортная развязка.

В настоящее время создается проект западного обхода. Его планируют завершить к середине следующего года. После окончания создания проекта, власти займутся поисками источников финансирования. На строительство обхода может уйти более 30 млрд рублей.

Западная хорда будет построена параллельно микрорайону Левенцовский, только со смешением в западную сторону, также будет оборудован переход через улицу Пескова, он станет продолжением проспекта Стачки. Новая трасса будет пересекать несколько линий железнодорожных путей, а также пройдет через мост на реке Мёртвый Донец и протянется вдоль Кумженской рощи. Автодорога будет выходить на существующий мост через реку Дон.

- В итоге западный обход станет полноценным дублёром улицы Малиновского и транзитный транспорт можно будет полностью убрать в улично-дорожной сети Ростова, - высказал свое мнение Евтеев.

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Мост на Малиновского смогут открыть для движения уже летом.

Власти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства.