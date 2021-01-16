Заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский и директор Департамента транспорта Христофор Ермашов ответили на вопросы, касающиеся строительства нового путепровода.Закрытие моста на Малиновского в начале января привело к огромным пробкам по всему городу и вызвало волну негодования у ростовчан. Однако другого варианта просто не было. Дело в том, что путепровод находился в аварийном состоянии и давно является причиной многокилометровых пробок.Константин Солонский рассказал, когда же будет работать новый путепровод.- Объект будет сдан к декабрю этого года – это даже не обсуждается. А пока мы планируем и мотивируем подрядчика, чтобы к июлю открыть для движения правый путепровод, - прокомментировал Солонский.Отметим, что сейчас въезд в город грузовому транспорту запрещен.- После открытия путепровода эти ограничения останутся. Кроме того, практика запрета на въезд грузового транспорта будет внедряться повсеместно на территории города. В этом направлении мы будем двигаться и дальше. Сейчас проводится большая разъяснительная работа с предприятиями. Они перестраивают свои графики отгрузок, - прокомментировал вопрос Константин Солонский.Христофор Ермашов, в свою очередь, напомнил, что пришлось внести коррективы в работу некоторых маршрутов.- Для удобства горожан мы разбили движение маршрутов 96 и 94 на две части с переходом через новый путепровод. Причем оплачивают ростовчане поездку лишь в начале пути, а после пересадки просто предъявляют билет водителю, - сказал директор Дептранспорта.По завершении строительных работ город и ростовчане получат новый современный шестиполосный путепровод протяженностью 1, 7 км.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские властиМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: водителям предложили несколько схем движения (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:Мост на Малиновского завел личный блог в InstagramПутепровод \\"шутит и дерзит\\" в соцсетях (подробнее)