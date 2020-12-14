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Общество

Как объехать мост на Малиновского рассказали ростовские власти

Водителям предложили две временные схемы движения
Михаил СТРИЖЕВ
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Водителям предложили две временные схемы движения.

Водителям предложили две временные схемы движения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Ростова-на-Дону рассказали, как объехать мост через железнодорожные пути на улице Малиновского. Временные маршруты опубликовали в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 4 января по 1 сентября мост будут ремонтировать на участке от улицы Факельной до улицы Типографской. В период работ здесь запретят движение транспорта и пешеходов.

Власти представили два маршрута объезда. Для транзитного транспорта предусмотрена следующая схема: со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова-на-Дону от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4 «Дон», затем по М-4 «Дон» до Сальского кольца, далее — по Восточному шоссе (А-135), Западный обход, въезд в город — улица Всесоюзная.

По городу власти предлагают следующую схему объезда: улица Доватора — улица Зоологическая— улица Нансена — улица Шеболдаева — улица Вавилова — улица Таганрогская.

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