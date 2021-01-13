Необычный аккаунт появился в Instagram. Привлекательные фотографии еды, котиков и девушек в ленте разбавили рвущие душу откровения ростовского моста на Малиновского.- Так бы вы меня не вспомнили! Внимания на меня не обращали, а про улицу Малиновского некоторые и не знали, не говоря уже о том, что там мост есть, - жалуется новый пользователь соцсети most__rostov. - Захворал я! У мостов такое случается.В профиле ростовского моста на Малиновского появились фотографии, карта и даже песня. Создается впечатление, что путепровод имеет дерзкий характер и веселый нрав, но временами логикой не отличается.- Дорожки посыпали чем-то не скользким (и на том спасибо, по прогнозу гололед). И, говорят, освещение сделали (зачем, неясно, я парень неопасный), - высказывается он.Пока профиль не особо популярен у ростовчан. За день на страничку «захворавшего» моста подписались менее 500 человек.Похожий аккаунт ранее появлялся и у таганрогской лужи, которая стала чуть ли не достопримечательностью города.Напомним, мост на Малиновского был закрыт для проезда с 4 января, что вызвало недовольство и часовые пробки в первый рабочий день года. По словам ростовских властей, закрытие моста - вынужденная мера, поскольку прежнее состояние строения угрожало жизни и здоровью жителей города. Сейчас там строят мост-дублер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.