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НовостиОбщество19 мая 2023 12:23

В Ростовской области через суд чиновников заставили отремонтировать дорогу

Она была опасна для жизни и здоровья пешеходов
Дмитрий Кутепов
На дороге были ямы и выбоины.

На дороге были ямы и выбоины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники прокуратуры в судебном порядке добились, чтобы администрация слободы Родионово-Несветайской отремонтировала дорогу на улице Мостовой. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что дорога из-за своего состояния была опасная для жизни и здоровья участников дорожного движения. На ней были ямы и выбоины.

Несмотря на плохое состояние проезжей части, в администрации ничего не делали, чтобы эту ситуацию исправить.

Реагируя на это, прокуратура инициировала меры, чтобы принудить орган местного самоуправления устранить нарушения, включая направление искового заявления в суд. В результате, исковые требования были удовлетворены, а исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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