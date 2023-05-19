Интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области планируют запустить до конца 2025 года

Интеллектуальная транспортная система позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть агломерации Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области выбрали подрядную организацию, которая до конца 2025 года должна провести третий, четвертый и пятый этапы по создания в регионе интеллектуальной транспортной системы (ИТС), сообщили в донском правительстве.

— Интеллектуальная транспортная система позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть агломерации, уменьшив количество дорожных пробок, — отметил замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов. - Это сделает дорожное движение более безопасным и комфортным, а также приведет к снижению аварийности.

Подрядчик должен поставить и установить оборудования, среди которого: контроллеры светофоров, детекторы транспортных потоков и обзорные видеокамеры. А еще - осуществить пуско-наладку программного обеспечения для интеграционной платформы системы.

Напомним, как заявил министр транспорта Ростовской области, Владимир Окунев, в конце 2022 года, главная цель проекта - снижение аварийности на 10%, сокращение транспортных задержек на 17% и повышение скорости движения на дорогах на 13%.

Ранее в этом году антимонопольная служба приостановила закупку из-за проблем с документацией, однако после ее изменения аукцион был проведен повторно в начале мая.

Напомним, что в Ростове разорвали договор с транспортной компанией, которая обслуживала пять автобусных маршрутов — №№ 56, 82, 93, 94 и 96. По данным городской администрации, у компании были нарушения в графике выхода на маршруты и работы автобусов, водители пропускали остановки и не включали кондиционеры. Также в них не было необходимых средств для перевозки инвалидов.

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