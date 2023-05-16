Власти Ростова расторгли контракты с ООО «РТК», которое обслуживает 5 автобусных маршрутов

Внутренний вид автобуса ООО «РТК». Фото: администрация города.

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону принял решение досрочно в одностороннем порядке расторгнуть муниципальные контракты с ООО «РТК», которое обслуживало автобусные маршруты №№ 56, 82, 93, 94 и 96. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Это решение было принято после проведения проверок соблюдения условий муниципальных контрактов сотрудниками транспортного ведомства в период с 2018 года по настоящее время. Чиновниками были выявлены факты неоднократных нарушений условий муниципальных контрактов со стороны ООО «РТК».

В частности, автотранспортное предприятие нарушало график выпуска машин, маршрут следования, а также автобусы пропускали остановки, ездили без кондиционеров. На маршруты выпускали машины, не соответствующие классу, указанному в контракте. А также в машинах не было вспомогательных средств для перевозки инвалидов.

Сейчас дептранс занимается внесением перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Начиная с 16 мая, и до 31 июля все маршруты временно будет обслуживать ООО «ТРАК».

Напомним, что с 1 августа маршруты №94 и №96, которые связывают Западный и Северный жилые массивы, будет обслуживать муниципальное предприятие «Ростовпассажиртранс».

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