Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 9:02

В августе в Ростове появится четыре новых автобусных маршрута

Власти уже выбрали перевозчиков для трех и них
Дмитрий Кутепов
Перевозчика, который займется маршрутом №76, только выбирают.

Перевозчика, который займется маршрутом №76, только выбирают.

Фото: Дмитрий Кутепов

Начиная с августа 2023 года, в Ростове появится еще четыре автобусных маршрута. Перевозчиков для трех из них уже выбрал департамент транспорта города. По четвертому идет процедура определения. Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок.

Автобусные маршруты № 13А «СТ «Утро» – Центральный рынок» и № 84 «ЖК «Вересаево» – Главный автовокзал» будет обслуживать ООО «Карат». На маршруте №13А будет курсировать три автобуса среднего класса, на №84 — шесть таких автобусов.

Маршрутом №37, который свяжет Инфекционную больницу и Сельмаш, будет заниматься МУП «МТК «Ростовпассажиртранс» Они свяжут Инфекционную больницу и Сельмаш.

Перевозчика, который займется маршрутом №76, только выбирают. Четыре автобуса малого класса, согласно проекту госконтракта, будут ходить между улицами Нансена и Береговой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Ростова-на-Дону в Минск запустили ежедневные автобусные рейсы

В столицу Республики Беларусь маршруты должны отправляться от главного автовокзала донской столицы. Билеты уже доступны в кассах (подробности)