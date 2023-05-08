Маршруты должны отправляться от главного автовокзала Ростова-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростова-на-Дону в Минск запустили ежедневные автобусные рейсы. Об этом сообщают в группе VK объединения автовокзалов Ростовской области.

В столицу Республики Беларусь маршруты должны отправляться от главного автовокзала донской столицы. Билеты уже доступны в кассах.

Донским туристам советуют посетить Верхний город Минска, чтобы прогуляться по старинным улицам, полюбоваться на архитектуру и сфотографировать памятники. Также интерес отдыхающих, несомненно, привлекут Национальная библиотека и Центральный парк имени Горького.

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