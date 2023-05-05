9 мая в Ростове-на-Дону запустят трамвай «Великий путь Победы»

Песни военных лет исполнят для жителей и гостей города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 мая с 13 до 17 часов по улицам Ростова-на-Дону будет курсировать трамвайный маршрут «Великий путь Победы», сообщает сайт городской администрации.

- Трамвай с открытой платформой пройдет по направлениям № 1 и 10. На составе выступят участники ансамбля «Казачий круг», - рассказали власти.

Творческий коллектив исполнит для жителей и гостей города песни военных лет, в том числе «Смуглянка», «День Победы» и «Катюша». Также слушатели узнают исторические факты о Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, это не единственная подобная акция, которую проведут в День Победы. Также все желающие смогут увидеть выступление творческой бригады на «полуторке», поучаствовать в пешей экскурсии и присоединиться к акции «#ПоемДвором». Подробную программу мероприятий уже опубликовали.

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