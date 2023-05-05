В День Победы на Большой Садовой в Ростове проведут пешеходные экскурсии

Экскурсий стартуют от площади Советов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 мая в центре Ростова-на-Дону проведут пешеходные экскурсии, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают городские власти.

- Экскурсии стартуют от площади Советов по направлению к Театральной площади. Потом участники вернутся обратно. Присоединиться к группам можно будет в 12, 13, 14 и 15 часов, - говорится на сайте администрации Ростова.

Маршрут: площадь Советов - здание банка на Соколова/Садовой, дом № 85 (Чехова/Садовая), здание университета (Университетский/Cадовая), Покровский сквер (Кировский/Садовая), Крепостной/Садовая, парк имени 1 мая, Театр имени Горького.

Требуется предварительная запись.

Организаторы - городское управление культуры, музей истории Ростова-на-Дону, администрация Ростова-на-Дону.

АЛЛО!

Записаться на пешеходные экскурсии можно телефону: 89895292008

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