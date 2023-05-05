8 мая работу троллейбусов Ростова изменят на время возложения гирлянды Славы

Изменится схема движения маршрута № 1
Фото: Алексей БУЛАТОВ
8 мая в центре Ростова-на-Дону изменят работу пассажирского транспорта. Это сделают в связи с возложением гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков», говорится на сайте городской администрации.
- С 7 до 12 часов, во время акции на Театральной площади, в целях безопасности будет отключена контактная сеть троллейбусов, - предупреждают власти.
В указанный период маршрут № 1 пустят по Красноармейской - Театральному - Шолохова и далее по обычной схеме движения в обоих направлениях.
Троллейбусы № 2, 22 будут курсировать по действующей схеме. На линии выйдут составы с увеличенным автономным ходом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ростова-на-Дону опубликовали афишу мероприятий в честь Дня Победы
Кроме Парада Победы, проведут патриотические акции. Проводить салют не планируют (подробности)