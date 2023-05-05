Власти Ростова-на-Дону опубликовали афишу мероприятий в честь Дня Победы

9 мая в 10 часов начнется военный парад на Театральной площади Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова-на-Дону опубликовали афишу мероприятий, которые подготовили для жителей и гостей города на 9 мая. Кроме Парада Победы, в донской столице проведут концерты, выставки и патриотические акции. Проводить салют не планируют.

Программа в Ростове-на-Дону:

С 6 по 8 мая - концерты выездных творческих бригад, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

С 6 по 9 мая с 9 до 19 часов - программы «Великой Победе посвящается». Место: досуговый центр имени Горького на Большой Садовой, 45;

8 мая 15 часов - фестиваль казачьей народной культуры в досуговом центре имени Горького на Большой Садовой, 45;

С 4 по 10 мая - выставки «Ростов освобожденный» и «Ростовский полк народного ополчения» в историческом парке «Россия - моя история». Адрес: Шолохова, 31 И;

День Победы:

9 мая 10 часов - военный парад на Театральной площади;

9 мая 11 часов - патриотическая акция «#ПоемДвором». Место: Верхоянский, 11/2-й переулок, 114;

9 мая с 11 до 14 часов - выступление творческой бригады на «полуторке». Большая Садовая от Ворошиловского до Театральной площади;

9 мая с 12 до 15 часов - пешая экскурсия «Дорогами Победы». Большая Садовая от Ворошиловского и Театральной площади;

9 мая с 13 до 17 часов - трамвайный маршрут «Великий путь Победы» с выступлением ансамбля «Казачий круг». Маршрут трамвая № 1, 10;

9 мая с 10 до 15 часов - комплекс концертных программ «Победная Весна на Большой Садовой»: Консерватория, досуговый центр имени Горького, Дворец творчества детей и молодежи, РГЭУ, ЮФУ, Филармония, Покровский сквер, парк 1 Мая, парк имени Вити Черевичкина;

9 мая с 10 до 18 часов - программы в городских парках.

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