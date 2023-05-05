В зоопарке Ростова-на-Дону рассказали, как отпразднуют День Победы

Посетители смогут понаблюдать за показательными кормлениями животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зоопарке Ростова-на-Дону подготовили программу на 9 мая и ближайшие праздничные дни. Посетителей ждут интересные акции, мастер-классы и показательные кормления животных.

6, 7, 8 мая:

- с 12 до 14 часов проведут мастер-классы на площадке около музея зоопарка. Детей будут развлекать ростовые куклы, всех угостят бесплатными угощениями, состоится ярмарка изделий ручной работы;

- с 13 до 13 часов состоятся показательные кормления;

- с 13.30 до 14 часов в музее зоопарка организуют бесплатную лекцию «Ростовский зоопарк в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Программа «Победный май в зоопарке» 9 мая:

- с 11 до 13 часов библиотеки подготовили акцию «Поэзия войны»;

- с 11 до 14 часов на площадке около музея зоопарка снова состоятся мастер-классы, будут участвовать ростовые куклы, посетителей угостят бесплатными вкусностями;

- с 12 до 14 часов пройдет большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы, подготовили розыгрыши призов;

- с 13 до 13.30 - конкурс рисунка на асфальте «Праздничный май», также будут показательно кормить кафрского рогатого ворона;

- с 13 до 14 часов - мастер-класс по созданию праздничной открытки;

- с 13.30 до 14 часов - бесплатная лекция «Ростовский зоопарк в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

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