В зоопарке Ростова-на-Дону рассказали, как отпразднуют День Победы

Посетители смогут понаблюдать за показательными кормлениями животных
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В зоопарке Ростова-на-Дону подготовили программу на 9 мая и ближайшие праздничные дни. Посетителей ждут интересные акции, мастер-классы и показательные кормления животных.
6, 7, 8 мая:
- с 12 до 14 часов проведут мастер-классы на площадке около музея зоопарка. Детей будут развлекать ростовые куклы, всех угостят бесплатными угощениями, состоится ярмарка изделий ручной работы;
- с 13 до 13 часов состоятся показательные кормления;
- с 13.30 до 14 часов в музее зоопарка организуют бесплатную лекцию «Ростовский зоопарк в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Программа «Победный май в зоопарке» 9 мая:
- с 11 до 13 часов библиотеки подготовили акцию «Поэзия войны»;
- с 11 до 14 часов на площадке около музея зоопарка снова состоятся мастер-классы, будут участвовать ростовые куклы, посетителей угостят бесплатными вкусностями;
- с 12 до 14 часов пройдет большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы, подготовили розыгрыши призов;
- с 13 до 13.30 - конкурс рисунка на асфальте «Праздничный май», также будут показательно кормить кафрского рогатого ворона;
- с 13 до 14 часов - мастер-класс по созданию праздничной открытки;
- с 13.30 до 14 часов - бесплатная лекция «Ростовский зоопарк в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
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