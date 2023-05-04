В Таганроге проведут Чеховский книжный фестиваль

Состоится презентация новых книг и проектов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 19 по 21 мая в Таганроге проведут XVI Чеховский книжный фестиваль. Всего будут работать 35 площадок, состоится более 65 мероприятий для детей и взрослых, сообщают донские власти.

Известно, что для посетителей запланировали презентации новых книг и проектов, премьеры спектаклей, мастер-классы, лекции, концерты, выставки, а также ярмарки книжной и сувенирной продукции.

Часть событий посвятят знаменательным датам: 120-летию пьесы «Вишневый сад», 100-летию поэта-песенника Михаила Танича, 90-летию памяти поэтессы Серебряного века Софии Парнок. Также представят специальный проект, посвященный талантливым уроженцам Таганрога.

Напомним, Чеховский фестиваль в приморском городе проводят с 2007 года. В 2022 году акцию отметили в рамках конкурса президентского фонда культурных инициатив. Проект также вошел в число финалистов XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Организаторы фестиваля - управление культуры Таганрога, Минкульт Ростовской области и Фонд наследия русского зарубежья.

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