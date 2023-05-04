9 мая на маршрут Ростов - Таганрог выйдет состав на паровозной тяге

Состав отправится из донской столицы в 9:32 Фото: Олег ЗОЛОТО

9 мая в Ростовской области на маршрут Ростов - Таганрог выйдет состав на паровозной тяге. На одной из остановок пассажиров будут забирать автобусы, следующие к музею «Самбекские высоты», говорится на сайте СКЖД.

Паровоз с четырьмя вагонами отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 9:32. В 11:18 планируется остановка в Приморке. Там можно будет пересесть на автобусные направления к музею «Самбекские высоты». Поезд при этом проследует дальше и прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский в 11:42.

В обратный путь паровоз отправится в 18:07. В Приморке он сделает остановку в 18:30. Прибытие в Ростов-на-Дону на пригородный ж/д вокзал состоится в 20:10.

- Количество билетов ограничено. Приобрести их можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, либо через мобильное приложение. Для детей до 7 лет путешествие будет бесплатным. Отдельный билет на ребенка не требуется, - добавили в пресс-службе СКЖД.

Отметим, 9 мая трансферы до музея от станции Приморка организуют для всех пригородных поездов Ростов - Таганрог. Расписание ж/д транспорта и автобусов синхронизируют.

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