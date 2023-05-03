В Новочеркасске открыли выставку «ZOV. Достойны памяти Отцов»

Вниманию представили обмундирование, снаряжение и награды бойцов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новочеркасске открыли выставку в честь военных, защищавших интересы страны в Афганистане, Приднестровье, Чечне, Сирии, а также во время специальной операции, сообщают власти.

Как пояснили в городской администрации, экспозицию назвали «ZOV. Достойны памяти Отцов». Этот проект посвящен преемственности поколений воинов и является продолжением прошедшей выставки «В результате решительной атаки».

Вниманию посетителей представили личные вещи, обмундирование, снаряжение, награды, документы и фотографии бойцов из Ростовской области.

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко поблагодарил за создание выставки. Нынешние защитники такие же мужественные и ответственные, как и их предшественники во времена Матвея Ивановича Платова, Великой Отечественной войны, подчеркнул чиновник.

Также на открытии к собравшимся обратился краевед Дмитрий Щербак, который помог организовать экспозицию. Специалист рассказал, что на призыв пополнить коллекцию откликнулись действующие военные.

Например, одна из мотострелковых дивизий, передала в музей фрагмент управляемой ракеты российского зенитного комплекса, который сбил над мирными домами Донецка вражеский объект.

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