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НовостиОбщество5 мая 2023 10:43

В Ростове возложили цветы около монументов в честь героев Великой Отечественной войны

Церемонии посетили власти, представители духовенства, ветераны, студенты и школьники.
Ангелина СКИБА
На площади Карла Маркса прошла рота Почетного караула. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

На площади Карла Маркса прошла рота Почетного караула. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Сегодня, 5 мая, жители Ростова-на-Дону возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам», а также к стеле «Ростов-на-Дону - город воинской славы». Торжественными акциями почтили память героев Великой Отечественной войны.

Церемонии в честь защитников Отечества, погибших с 1941 по 1945 гг., посетили представители власти, городской думы, духовенства, ветераны, студенты школьники. Юные ростовчане пришли с портретами родственников-фронтовиков.

Известно, что на площади Карла Маркса, недалеко от мемориала «Павшим воинам», прошла рота Почетного караула, задействовали оркестр ЮВО. Состоялась минута молчания.

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