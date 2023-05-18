С 20 мая на маршрут «Ростов — Таганрог» выйдет поезд на паровозной тяге

Стоимость поездки в один конец без экскурсии составит 147 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 мая и до конца сентября по маршруту «Ростов — Таганрог» будет курсировать пригородный поезд на паровозной тяге, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Из донской столицы поезд будет отправляться каждую субботу в 09.32. Обратно из приморского города — в 18.10.

Проехаться на паровозе можно как самостоятельно, так и в составе туристической группы. Им, на выбор, предложат несколько однодневных экскурсий по историческим местам Таганрога. Также можно будет побывать на часовой морской прогулке вокруг мыса Таганий Рог.

Стоимость поездки в один конец без экскурсии составит 147 рублей.

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