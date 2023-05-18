Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 13:56

С 20 мая на маршрут «Ростов — Таганрог» выйдет поезд на паровозной тяге

Он будет курсировать по субботам
Дмитрий Кутепов
Стоимость поездки в один конец без экскурсии составит 147 рублей.

Стоимость поездки в один конец без экскурсии составит 147 рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 мая и до конца сентября по маршруту «Ростов — Таганрог» будет курсировать пригородный поезд на паровозной тяге, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Из донской столицы поезд будет отправляться каждую субботу в 09.32. Обратно из приморского города — в 18.10.

Проехаться на паровозе можно как самостоятельно, так и в составе туристической группы. Им, на выбор, предложат несколько однодневных экскурсий по историческим местам Таганрога. Также можно будет побывать на часовой морской прогулке вокруг мыса Таганий Рог.

Стоимость поездки в один конец без экскурсии составит 147 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших трамвайный вагон

В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших вагон трамвая. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев (подробности)