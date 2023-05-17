В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших трамвайный вагон

Вагоновожатая заметила молодых людей, которые распыляли баллончики с краской Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших вагон трамвая. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

- Принцип один - доводить начатое до конца, поэтому ситуацию держим на контроле. Прикладываем все усилия, чтобы виновники понесли ответственность. По оперативным данным, один из них уже задержан. Нарушителю придется объяснить мотивы содеянного и понести наказание. Надеюсь, большой резонанс этой ситуации будет уроком для остальных искателей острых ощущений, - сказал Андрей Фатеев.

Напомним, на днях вагоновожатая заметила группу молодых людей, которые распыляли баллончики с краской на общественный транспорт. Женщина возмутилась и потребовала прекратить, но хулиганы не обратили на это внимание. Они сбежали только после того, как завершили свое «творение».

После этого в городской полиции завели административное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» (7.17 КоАП РФ). Подозреваемым грозят штрафы от 300 до 500 рублей.

Сейчас правоохранители продолжают розыск остальных вандалов.

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