В Таганроге вандалы изрисовали новый трамвай

Трамвай от краски отмыт и он продолжает работать на линии. Фото: Виталий ТИМКИВ

В городе Таганроге Ростовской области двое вандалов изрисовали краской новый трамвай. Женщина-водитель попыталась их остановить, но они ее проигнорировали. Об этом сообщили в группе представительства проекта «Таганрогский трамвай».

Инцидент произошел 6 мая приблизительно в 10 вечера в районе площади Авиаторов. Двое молодых парней с помощью баллончиков закрашивали окна трамвая. Женщина-водитель, снимая на камеру мобильного телефона, попыталась их остановить. Но вандалы ее проигнорировали и продолжили свое дело. Также водитель отметила, что такое происходит не впервые и пообещала, что их найдут.

На данный момент трамвай от краски отмыт и он продолжает работать на линии. А правоохранители занимаются поиском вандалов.

— Таганрожцев призывают быть ответственными и совместно пресекать акты вандализма, — обратились к жителям города в администрации.

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