В Таганроге параметры бюджета изменились на 1 млрд рублей

Финансирование планируют направить на развитие транспорта, благоустройства и соцсферы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области на заседании гордумы Таганрога рассмотрели изменения в муниципальный бюджет на 2023 год и период 2024-2025 годов. Доклад по вопросу озвучила замглавы администрации - начальник финансового управления Нина Протасова.

- Доходы бюджета на 2023 год в целом предлагается увеличить 1 млрд 167,5 млн рублей, - сообщила Нина Протасова.

Уточнения в главном финансовом законе города связаны со значительными безвозмездными поступлениями из областного бюджета и перераспределением средств по расходам.

Больше всего финансирования власти намерены потратить на развитие транспорта, благоустройства и социальной сферы.

Например, поступившие деньги собираются потратить на закупку электробусов, создание дополнительных мест в детсадах, проектирование туристского кода центра Таганрога и содержание зеленых насаждений.

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