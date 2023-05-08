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НовостиОбщество8 мая 2023 9:11

8 мая в Таганроге из-за непогоды отменили мероприятия, посвященные Дню Победы

Ситуацию прокомментировали местные власти
Ангелина СКИБА
Планировалось выступление фронтовой бригады «Солдаты Победы»

Планировалось выступление фронтовой бригады «Солдаты Победы»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 8 мая, в Таганроге из-за непогоды отменили праздничные акции, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- 8 мая отменены городские мероприятия, посвященные Дню Победы. Это связано с погодными условиями, - говорится на сайте городской администрации.

Напомним, судя по программке, в понедельник собирались устроить игровую программу, а также мастер-класс для детей и подростков. Планировалось выступление фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы». Должен был состояться литературный марафон «Стихи о войне».

Добавим, с подробной программой мероприятий на 9 мая в Таганроге можно ознакомиться на сайте «КП - Ростов-на-Дону».

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