8 мая в Таганроге из-за непогоды отменили мероприятия, посвященные Дню Победы

Планировалось выступление фронтовой бригады «Солдаты Победы»
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня, 8 мая, в Таганроге из-за непогоды отменили праздничные акции, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- 8 мая отменены городские мероприятия, посвященные Дню Победы. Это связано с погодными условиями, - говорится на сайте городской администрации.
Напомним, судя по программке, в понедельник собирались устроить игровую программу, а также мастер-класс для детей и подростков. Планировалось выступление фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы». Должен был состояться литературный марафон «Стихи о войне».
Добавим, с подробной программой мероприятий на 9 мая в Таганроге можно ознакомиться на сайте «КП - Ростов-на-Дону».
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