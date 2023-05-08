8 и 9 мая в Ростове-на-Дону ожидаются дожди с порывами ветра до 15-18 м/с

Днем 9 мая в Ростове прогнозируют умеренные осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня и завтра, 8 и 9 мая, в Ростове-на-Дону ожидаются дожди, а также временами сильные порывы ветра. Об этом сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

8 мая в течение дня может периодически идти дождь. Ветер будет северо-восточным и восточным 8-13 м/с, иногда 15-18 м/с. Температура воздуха составит +11-13 градусов.

9 мая в донской столице прогнозируют ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Продолжится северо-восточный и восточный ветер около 8-13 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с. В темное время суток обещают +6-8, в светлое время суток +10-12 градусов.

Добавим, примерно такая же дождливая, ветреная и сравнительно прохладная погода сохранится в большинстве районов Ростовской области.

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