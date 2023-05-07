В День Победы в Ростове прогнозируют прохладную и дождливую погоду

На парад ростовчанам лучше взять зонтики или дождевики. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону, по данным синоптиков, до 13 мая будет пасмурная и ветреная погода, при это возможны кратковременные осадки.

После того, как в обед 6 мая в Ростове столбик термометра показывал +22 градуса и на небе не было ни облачка, к вечеру погода начала портиться. Вначале усилился ветер, затем — небо затянуло облаками.

7 мая, по данным Ростовского Гидрометцентра, в обед будет всего 15 градусов. При этом возможны кратковременные дожди и ветер до 6 метров в секунду. Вечером в этот день похолодает до +9 градусов.

Понедельник, 8 мая, станет самым холодным на неделе. Днем будет всего 11 градусов, местами дожди и ветер до 5 метров секунду.

В День Победы, 9 мая, Гидрометцентр прогнозирует до 12 градусов. Однако Яндекс дает прогноз, что будет всего 9 градусов. При этом синоптики сходятся в прогнозах, что ожидается дождливая погода.

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