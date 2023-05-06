В День Победы ростовчан просят не парковать машины в центре

Ростовчан просят 9 мая не парковать машины в центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице готовятся встретить День Победы. В городе усилены меры безопасности.

- Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, или вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом по телефонам: 112; (8-863)249-13-01, (8-863)249-13-02, с мобильных телефонов – 020, - обратились к горожанам власти.

Также ростовчан попросили при проведении Парада, не парковать машины на прилегающих улицах к месту проведения мероприятия.

Речь о Советской, Театральной, Садовой, ограничения действуют 9 мая с 06:00 до 13:00.