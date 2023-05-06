Власти города призвали ростовчан к бдительности во время праздника

Меры безопасности усилили в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове готовятся встретить День Победы. В связи с этим предприняты дополнительные меры безопасности, особенно, в местах массового скопления людей, сообщает администрация Ростова.

Антитеррористическая комиссия города призвала ростовчан к бдительности.

- Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, или вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом по телефонам: 112; (8-863)249-13-01, (8-863)249-13-02, с мобильных телефонов – 020, - обратились к горожанам власти.

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