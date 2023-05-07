К Дню Победы в Ростове привели в порядок памятники и мемориалы

Привели в надлежащее состояние мемориальный комплекс «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Фото: администрация города.

В Ростове провели работы по благоустройству мемориалов и памятников, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны, в преддверии празднования 78-ой годовщины Великой Победы. Управление культуры города занималось организацией этих работ.

На памятнике 8-й воздушной армии был покрашен самолет и восстановлена кабина, которая ранее была утрачена.

На братской могиле мемориала «Защитникам ростовского неба» была восстановлена гранитная облицовка.

На стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы» также были отремонтированы гранитные парапеты и центральная лестница.

Кроме того, совместно с представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», отделом по делам молодежи администрации города, общественными казачьими организациями, Федеральным казначейством, ГУФСИН и ФССП были приведены в надлежащее состояние мемориальные комплексы «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе, «Воинам освободителям» на Театральной площади, «Памяти жертв фашизма» в Змиёвской балке, памятник «Крест» на ул. Всесоюзной, а также братские захоронения на улице Солидарности и на улице Тракторной.

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