В Ростове начали проводить концерты у домов ветеранов

В Ростове проходят концерты во дворах домов, в которых живут ветераны ВОВ. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове выездные творческие бригады начали давать мини-концерты по месту жительства ветеранов, сообщает сайт администрации города.

Артисты приезжают во двор и исполняют классику военных лет - песни «Темная ночь», «Катюша», «День Победы».

В этом году до 9 мая в донской столице поздравят 30 ветеранов.

Полную программу мероприятий на 9 мая можно посмотреть здесь.

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