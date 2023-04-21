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НовостиОбщество21 апреля 2023 15:48

В Таганроге назначили нового директора Трамвайно-троллейбусного управления

К должностным обязанностям приступит Василий Остряков
Лейла МИРИШОВА
Новым руководителем станет ростовчанин Андрей Резник.

Новым руководителем станет ростовчанин Андрей Резник.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге назначили нового директора Трамвайно-троллейбусного управления. Об этом сообщили в ходе заседания гордумы по ЖКХ и транспорту 19 апреля. Новым руководителем станет ростовчанин Андрей Резник.

По словам замглавы, Андрей Резник ценный специалист, благодаря которому дела предприятия пойдут хорошо. Отметим, что ранее он возглавлял одну из транспортных компаний.

В ходе заседания также отметили, что специалисты подготовили дорожную карту с планом восстановления муниципального транспортного предприятия.

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