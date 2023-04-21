Ростовская область сохраняет лидерские позиции по объему парка сельхозтехники

Инспекторы Ростовоблгостехнадзора внесли весомый вклад в аграрные достижения региона. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области отметили 65-летнюю годовщину образования органов Гостехнадзора. Лучших инспекторов регионального ведомства наградил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Чиновник отметил весомый вклад специалистов в аграрные достижения региона.

- За последние 5 лет хозяйства области приобрели около 3 тысяч комбайнов и 5 тысяч тракторов, а также около 13,5 тысячи прочей сельхозтехники. Все это позволило обновить парк сельхозтехники более чем на 20 %. От слаженной работы инспекторов зависит состояние машин. В достижениях аграриев есть значительная доля труда специалистов Ростовоблгостехнадзора, - отметил Виктор Гончаров.

По данным властей, Ростовская область сейчас обладает самым большим парком сельхозтехники в стране. Только в 2022 году власти просубсидировали приобретение более 700 единиц сельхозтехники. В 2023 году на те же цели заложили 518,5 млн рублей.

Гостехнадзор Ростовской области сейчас занимает четвертое место в стране по количеству зарегистрированной техники. Речь идет более чем о 100 тысячах единиц транспорта, из которых в АПК задействовано более 27 тысяч тракторов и свыше 13 тысяч комбайнов.

Добавим, на сегодняшний день инспекторы областного Гостехнадзора занимаются не только проверкой технического состояния машин и оборудования. Они также регистрируют самоходные машины и другие виды техники, принимают экзамены у будущих механизаторов, выдают удостоверения, меняют просроченные документы.

Кроме того, на протяжении последних 2,5 лет органы Ростовоблгостехнадзора успешно ведут государственную регистрацию аттракционов, а также надзор за их безопасной эксплуатацией.

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