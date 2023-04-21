С 1 мая жители Ростовской области начнут платить за полив огородов

Норматив полива - 18 кубов на сотку земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 мая 2023 года жители частного сектора в Ростовской области, которые пользуются услугами «Ростовводоканала», получат квитанции с начислениями за полив. Такую статью оплаты будут выставлять весь сезон, до есть до сентября включительно.

- Начисления за полив складываются исходя из площади придомового участка, свободного от застроек и замощений. Норматив - 18 кубов на сотку земли, - говорится в телеграм-канале «Ростовводоканала».

Об изменении поливной площади можно будет сообщить в коммунальную компанию через сервис «Обращения» в мобильном приложении, в личном кабинете или интернет-приемной на сайте водоканала. Также можно лично решить вопрос в любом из центров обслуживания «Одно окно».

Следует предоставить документ, подтверждающий право собственности, а также технический паспорт.

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