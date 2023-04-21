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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:44

В Ростове-на-Дону с 21 апреля начались отключения горячей воды

Коммунальные ограничения будут действовать во время гидравлических испытаний теплосети
Ангелина СКИБА
Горячей воды не будет до 25 апреля

Горячей воды не будет до 25 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 апреля в Ростове-на-Дону начнут гидравлические испытания коммуникаций. Из-за этого в домах местных жителей не будет горячей воды до 25 апреля, предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».

- Горячее водоснабжение будет отсутствовать в пределах улиц: Береговая - Сиверса - Пушкинская - проспект Чехова - Текучева - проспект Театральный - проспект Шолохова - 22 и 21 линии. По завершении работ подачу ресурса восстановят в полном объеме, - говорится в сообщении.

Специалисты объяснили, что гидравлические испытания будут проводить в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года.

Если вы вдруг увидите порыв, течь или размыв грунта, не подходите к близко к месту аварии. Нужно сразу же звонить в круглосуточную диспетчерскую службу или в городскую аварийную службу по номеру «05».

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: +7(863) 2348944

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