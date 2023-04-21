В Ростове-на-Дону с 21 апреля начались отключения горячей воды

Горячей воды не будет до 25 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 апреля в Ростове-на-Дону начнут гидравлические испытания коммуникаций. Из-за этого в домах местных жителей не будет горячей воды до 25 апреля, предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».

- Горячее водоснабжение будет отсутствовать в пределах улиц: Береговая - Сиверса - Пушкинская - проспект Чехова - Текучева - проспект Театральный - проспект Шолохова - 22 и 21 линии. По завершении работ подачу ресурса восстановят в полном объеме, - говорится в сообщении.

Специалисты объяснили, что гидравлические испытания будут проводить в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года.

Если вы вдруг увидите порыв, течь или размыв грунта, не подходите к близко к месту аварии. Нужно сразу же звонить в круглосуточную диспетчерскую службу или в городскую аварийную службу по номеру «05».

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: +7(863) 2348944

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону все выходные будут идти дожди

Воздух в донской столицы прогреется до +15 градусов (подробности)