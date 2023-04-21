В Ростове-на-Дону все выходные будут идти дожди

Воздух в донской столицы прогреется до +15 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в выходные будут идти дожди. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 22 апреля, в городе с самого утра и до вечера ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а к ночи столбики термометров покажут +11. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

В воскресенье, 23 апреля, в Ростове-на-Дону также весь день будет идти дождь. Утром и днем воздух в городе прогреется до +9...+15 градусов. К вечеру дождь закончится, а столбики термометров покажут до +13 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

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(Подробности)