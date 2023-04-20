В центре Ростова на несколько дней отключат горячую воду

Подачу горячей воды ограничат с 21 по 25 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на десятках улиц отключат горячую воду. Об этом сообщили в городской администрации.

С 21 апреля специалисты начнут проводить испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, подключенных к котельной на Береговой, 69. Чтобы не повредить внутренние системы отопления зданий, их отключат от подачи горячей воды. Поэтому жилые дома, соцобъекты (больницы, детсады, школы и прочее), а также административные здания останутся без кипятка.

Речь идет о постройках, расположенных в границах проспекта Соколова - улиц Малюгиной - 21-й Линии - Береговой, а также проспекта Соколова - улицы Береговой - переулка Халтуринского - улицы Пушкинской.

Вернуть горячую воду обещают не раньше 25 апреля. В это же время аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающих организаций переведут в режим повышенной готовности на случай выявления дефектов в тепловых сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышение призывного возраста прокомментировал военком Ростовской области Игорь Егоров

Полковник рассказал, ждать ли дончанам с 28 и до 30 лет повестки в этот призыв

(Подробности)