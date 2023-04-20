Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 14:22

Повышение призывного возраста прокомментировал военком Ростовской области Игорь Егоров

Полковник рассказал, ждать ли дончанам с 28 и до 30 лет повестки в этот призыв
Татьяна ТИХОНОВА
Очередная призывная кампания стартовала с первого апреля.

Очередная призывная кампания стартовала с первого апреля.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Стоит ли ждать жителям Ростовской области повышения призывного возраста в весенний призыв — 2023, рассказал военный комиссар донского региона Игорь Егоров в интервью «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

Полковник напомнил, что очередная призывная кампания стартовала с первого апреля и пройдет в установленные законом сроки — до 15 июля.

- Призыву подлежат граждане, не имеющие права на отсрочку, в возрасте от 18 до 27 лет, - уточнил Игорь Анатольевич.

То есть в нынешний призыв будут призваны жители региона по привычным возрастным рамкам призыва, и о повышении призывного возраста в весеннюю призывную кампанию речи не идет.

Также военком пока не сообщил о том, когда призывной возраст повысят до новых значений — с 21 года до 30 лет.

- Как только появится информация, мы доведем до населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военком Ростовской области рассказал, сколько человек пройдут проверку в военкоматах

- Нам нужно принять решение в отношении почти 20 тысяч донских ребят. Решение принимает призывная комиссия под председательством главы муниципального образования, будь-то город или район, - объяснил Игорь Анатольевич. (подробности)