Повышение призывного возраста прокомментировал военком Ростовской области Игорь Егоров

Очередная призывная кампания стартовала с первого апреля. Фото: Виталий ТИМКИВ

Стоит ли ждать жителям Ростовской области повышения призывного возраста в весенний призыв — 2023, рассказал военный комиссар донского региона Игорь Егоров в интервью «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

Полковник напомнил, что очередная призывная кампания стартовала с первого апреля и пройдет в установленные законом сроки — до 15 июля.

- Призыву подлежат граждане, не имеющие права на отсрочку, в возрасте от 18 до 27 лет, - уточнил Игорь Анатольевич.

То есть в нынешний призыв будут призваны жители региона по привычным возрастным рамкам призыва, и о повышении призывного возраста в весеннюю призывную кампанию речи не идет.

Также военком пока не сообщил о том, когда призывной возраст повысят до новых значений — с 21 года до 30 лет.

- Как только появится информация, мы доведем до населения.

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- Нам нужно принять решение в отношении почти 20 тысяч донских ребят. Решение принимает призывная комиссия под председательством главы муниципального образования, будь-то город или район, - объяснил Игорь Анатольевич. (подробности)