Военком Ростовской области рассказал, сколько человек пройдут проверку в военкоматах

Военный комиссар донского региона Игорь Егоров стал гостем студии радио "КП". Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья.

В Ростовской области в нынешний весенний призыв в вооруженные силы отправятся около 5 тысяч новобранцев. Это немногим больше показателей прошлого года. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал военный комиссар донского региона Игорь Егоров.

- Нам нужно принять решение в отношении почти 20 тысяч донских ребят. Решение принимает призывная комиссия под председательством главы муниципального образования, будь-то город или район, - объяснил Игорь Анатольевич. - Нам необходимо будет призвать около пяти тысяч парней в Вооруженные силы.

Также полковник сравнил количество новобранцев, которые пополнят ряды Вооруженных сил в весенний призыв-2023 с данными прошлых лет.

- Если взять анализ за последние десять лет, то их количество в весенний призыв остается стабильным — около пяти тысяч ребят. Чуть больше — чуть меньше, - говорит полковник Егоров. - Если сравнить с прошлым годом, то тогда было меньше пяти тысяч.

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