В Ростове в парке 1 Мая прошла первая иммерсивная экскурсия

Участники отправились в захватывающее путешествие во времени, погрузившись в атмосферу разных эпох и встретив необычных персонажей. Фото: администрация города.

Премьера иммерсивной экскурсии «Тайны Парка 1 Мая» состоялась в Ростове в парке культуры и отдыха 1 Мая. Ее участники отправились в захватывающее путешествие во времени, погрузившись в атмосферу разных эпох и встретив необычных персонажей. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Прогуливаясь по старинным липовым аллеям в самом центре города, гости узнали много нового об истории парка и города.

Следующая иммерсивная экскурсия запланирована на июнь. О ее проведении станет известно позже.

Напомним, 20 мая в Ростове пройдет бесплатная экскурсия по городу. Во время этой пешеходной экскурсии можно будет погрузиться в колорит южного города, раскрыть тайны и легенды местности, а также узнать биографии известных личностей и секреты старинных особняков. Опытные гиды помогут окунуться в атмосферу города и расскажут увлекательные истории о его ярких местах. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо заранее записаться.

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