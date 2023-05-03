Ростовчан пригласили на бесплатные экскурсии по городу

Профессиональные гиды помогут погрузиться в атмосферу города и расскажут интересные истории о ярких местах. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону запускается серия пешеходных экскурсий по городу, которые будут проводиться опытными гидами, сообщили в горадминистрации.

Жители и гости города могут присоединиться к прогулкам, чтобы увидеть красивую архитектуру, памятники и узнать историю столицы Дона. Первые две экскурсии пройдут 13 и 20 мая с 14.00 до 16.00 и будут бесплатными.

Встреча участников запланирована у центрального входа в парк имени Максима Горького возле памятника В.И. Ленину.

Эти пешеходные экскурсии предоставят уникальную возможность насладиться колоритом южного региона, узнать его тайны и легенды, а также узнать биографии знаменитых личностей и секреты старинных особняков. Профессиональные гиды помогут погрузиться в атмосферу города и расскажут интересные истории о ярких местах.

Чтобы принять участие в бесплатных экскурсиях, необходимо предварительно зарегистрироваться в туристическом информационном центре, так как количество мест ограничено.

Адрес ТИЦ: улица Суворова, 21/28. Телефоны: 8 (863) 292-39-18, 8-800-302-92-90. E-mail: tic.rnd@yandex.ru. График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, без выходных.

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