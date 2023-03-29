Центральный ЗАГС и еще три здания в центре Ростова признаны памятниками архитектуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре здания в центре Ростова пополнили список объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Так, в число памятников архитектуры вошли:

- здание эллинской школы Ф. А. Феофани 1911 года постройки — Дворец бракосочетания на Университетском, 48,

- дом А. К. Фабовского 1892 года постройки на Социалистической, 138,

- доходный дом Н. В. Ларионовой, 1911–1912 годов постройки в Крыловском, 18/109,

- доходный дом Г. К. Штреля 1894-1897 годов постройки на Станиславского, 110.

В начале 2023 года еще четыре старинных здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия. В реестр включили адреса: Станиславского, 172 (Доходный дом Глуховского, 1897 года постройки), Станиславского, 95 (Дом М. Косика, 1891 года постройки), Социалистическая, 136 (Домовладение Семенова, начало XX века), Социалистическая, 123 (Домовладение Куканова, начало XX века).

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