В Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку харизматичных экскурсоводов

В Ростове-на-Дону ведут список гидов и экскурсоводов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону ведут список гидов и экскурсоводов, но иногда специалистов не хватает на все туристические группы. Об этом на заседании комиссии городской думы рассказала начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Елена Огарева.

- Когда не сезон, экскурсоводов достаточно. В остальное время, когда в город заходят суда с пассажирами, специалистов не хватает. Говорим об этой проблеме, привлекаем ДГТУ, ЮФУ, РГУПС, колледж «Сократ». Однако мало просто выучить текст. Чтобы стать хорошим экскурсоводом, нужны навыки, нужна харизма, молодежи этого явно не хватает, - отметила Елена Огарева.

Руководитель отдела туризма добавила, что в Ростове-на-Дону пока нет официально аттестованных экспертов.

После этого отчета депутат Павел Кузьмин рассказал, что сейчас юных ростовчан стараются заинтересовать искусством проведения экскурсий. Например, в школах Кировского района запустили конкурс на самые увлекательные видео- и аудиогиды. Ребята занимаются краеведением и учатся интересно подавать материал слушателям.

Павел Кузьмин пригласил главу департамента экономики в жюри конкурса, а также порекомендовал расширить туристские ресурсы о городе с помощью тематического телеграм-канала. Эту идею на совещании поддержали.

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