Власти Ростова не будут тратить деньги на рекламу у блогеров

Некоторые медийные личности сами стали активно публиковать материалы о донской столице
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону власти решили не вкладывать деньги в рекламу у блогеров. Эту информацию "КП-Ростов-на-Дону" подтвердили в пресс-службе администрации города.
Власти хотели заключить контракты с популярными блогерами, чтобы они делали интересные сюжеты о Ростове-на-Дону. Однако некоторые медийные личности сами стали активно публиковать материалы о донской столице. Поэтому, власти решили пока не тратиться на рекламу.
В ходе заседания гордумы, заместитель Председателя гордумы Сергей Сухариев усомнился в этом:
- В интернете последние интересные ролики и сюжеты о Ростове были год назад. Нужен новый импульс в этом направлении.
Он добавил, что необходимо активнее работать с более широким спектром ростовских туристических компаний.
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