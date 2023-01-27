На Таганрогском направлении СКЖД подготовили три новых программы

Жителей ждут специальные рейсы электрички «Масленица в сказочном экспрессе» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три новых программы приготовили для жителей Ростовской области на таганрогском направлении СКЖД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, новые железнодорожные туры будут доступны жителям региона в конце января и в феврале. В канун дня рождения Антона Чехова, 28 января, жителям Дона предлагают отправиться в родной для писателя Таганрог, где пройдет экскурсия «Эллин поневоле». А вот 23, 24 и 25 февраля пройдут специальные рейсы электрички «Масленица в сказочном экспрессе» по маршруту Ростов – Синявская - Ростов.

- В ходе полуторачасовой экскурсии пассажиров будут сопровождать скоморохи и сказочные персонажи. Туристов ожидают богатырские забавы на удаль и меткость, силу и ловкость, а также разнообразные конкурсы, – рассказали в пресс-службе.

Также 26 февраля все желающие смогут стать пассажирами «Магического экспресса» с интересной развлекательной программой не только для детей, но и для взрослых.

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