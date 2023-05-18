Власти Таганрога начали искать перевозчика на автобусный маршрут №7

АТП будет обслуживать маршрут до 14 февраля 2024 года. Фото: Дмитрий Кутепов

Администрация Таганрога объявила конкурс по поиску перевозчика, который будет обслуживать автобусный маршрут № 7 «Центральный Рынок – Никольская церковь». Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок.

В конкурсной документации отмечается, что на маршруте должен работать один низкопольный автобус, оборудованный для перевозки инвалидов. При этом у АТП должен быть еще один в резерве. Они должны иметь не менее 43 мест для пассажиров, 23 из которых — сидячие.

У автобуса двигатель должен быть экологического стандарта не ниже Евро-2. А также машина иметь кондиционер, видеорегистратор и транспортный терминал. Водитель должен носить фирменную одежду.

В проекте контракта отмечается, что перевозчик будет обслуживать маршрут до 14 февраля 2024 года.

Автобусы будут ходить по следующему маршруту:

— В прямом направлении: улица Чехова — переулок Комсомольский — улица Александровская — переулок Итальянский — улица Энгельса — переулок Добролюбовский — улица Шевченко;

— В обратном направлении: улица Шевченко — переулок Добролюбовский — улица Энгельса — переулок Итальянский — улица Чехова.

Напомним, что в Таганроге задержали одного из нарушителей, который испортил внешний вид трамвайного вагона своими граффити. Об этом сообщил Андрей Фатеев, глава администрации приморского города, 17 мая. Недавно вагоновожатая заметила группу молодых людей, которые распыляли краску на общественный транспорт. Хотя женщина потребовала прекратить, нарушители продолжали действовать, игнорируя ее слова. Они скрылись с места происшествия только после того, как закончили свой вандализм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ремонт памятников в Таганроге выделили 400 тысяч рублей

В конце мая приступят к ремонту мемориала "Черный тюльпан" (Военный городок). Там проведут работы не только на самом объекте, но и на прилегающей территории. В планах: заменить асфальт и установить поребрики (подробности)