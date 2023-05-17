На ремонт памятников в Таганроге выделили 400 тысяч рублей

Часть работ уже проведена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на ремонт памятников выделили более 400 тысяч рублей. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала председатель Гордумы - глава приморского города Инна Титаренко.

Изменения в бюджет Таганрога внесли еще 4 мая в ходе заседания городской Думы. В частности, предусмотрели деньги для ремонта нескольких памятников.

Часть работ уже проведена.У памятника жертвам радиационных катастроф (улица Дзержинского) привели в порядок постамент, укрепили гранитные плиты и почистили колокол. А у памятника-символа "Танк" (улица Маршала Жукова) отремонтировали постамент и обновили табличку.

В конце мая приступят к ремонту мемориала "Черный тюльпан" (Военный городок). Там проведут работы не только на самом объекте, но и на прилегающей территории. В планах: заменить асфальт и установить поребрики.