Администрация Ростова выставила на торги участок в Ворошиловском районе всего за 844 тысячи рублей

Разрешенное использование земли — для садоводства. Фото: администрация города.

Департамент имущественно-земельных отношений выставил на торги земельный участок площадью 344 квадратных метров, расположенный в садовом товариществе «Агропром» в Ворошиловском районе.

За земельный участок площадью 349 квадратных метров власти хотят выручить не менее 844 тысяч рублей. Но есть весьма одно очень важное условие. Покупатель в течение года должен будет за свой счет снести расположенное там незаконное трехэтажное здание.

Отметим, что администрация уже в третий раз пытается продать этот участок. В феврале за него хотели выручить не менее 1056 тысяч рублей, в апреле — 844 тысячи. Но тогда не нашлось желающих его приобрести. В этот раз подавать заявки на участие в аукционе можно до 19 июня.

Напомним, в Ростове прошли торги по продаже земельного участка, расположенного в переулке Таллинском, 7/268. На нем находится незаконное пятиэтажное здание. Администрация изначально готова была продать участок площадью 749 квадратных метров всего за 1 рубль. Они объяснили такую низкую цену затратами, которые понесет покупатель при сносе здания площадью более 900 квадратных метров. На торгах участок был продан за 1 миллион 20 тысяч рублей.

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