Специалисты УФАС приостановили поставку умных светофоров в Ростовскую область

Закупка предусматривала внедрение интеллектуальных транспортных систем Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области сотрудники УФАС заблокировали определение поставщика ПО и оборудования для умных светофоров. Закупка предусматривала внедрение интеллектуальных транспортных систем. Тендер был объявлен донским Минтрансом.

- С 21 апреля невозможно заключение контракта на основании результата внеплановой проверки до исполнения выданного предписания, - говорится на сайте госзакупок.

Отмечается также, что в тендере «присутствуют закупки, по которым невозможно заключение контракта».

По условиям конкурса, подрядчику на выполнение работ в рамках 3, 4 и 5 этапов собирались выделить 531,1 млн рублей. Подрядчика начали искать в марте, итоги должны были подвести 17 мая 2023 года.

Напомним, в прошлом году власти сообщали, что в будущем планируют запустить интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Ростовской агломерации. Новая программа должна сократить аварийность и улучшить распределения потоков автотрафика.

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