В Ростове рядом с парком Собино планируют построить спорткомплекс с бассейнами

Аренду территории оформят без торгов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону без торгов отдадут в аренду участок рядом с парком Собино. На свободной территории должны построить физкультурно-спортивный комплекс с бассейнами общего пользования. Об этом говорится в распоряжении областных властей.

В документе указано, что аренду на 4 года и 3 месяца предоставят компании ООО «МКС-Фитнес». Под строительство выделили 2 350 кв. метров в районе Желябова и Профсоюзной.

Городским властям при этом поручили оформить договор аренды с запретом соглашений по субаренде участка. Также администрацию обязали проследить за количеством стоянок для машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону перенесли срок реставрации «Дома с ангелами» для музея города

Строительно-монтажные работы будут вести не менее двух-трех лет (подробности)