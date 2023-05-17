В Ростове рядом с парком Собино планируют построить спорткомплекс с бассейнами

Аренду территории оформят без торгов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону без торгов отдадут в аренду участок рядом с парком Собино. На свободной территории должны построить физкультурно-спортивный комплекс с бассейнами общего пользования. Об этом говорится в распоряжении областных властей.
В документе указано, что аренду на 4 года и 3 месяца предоставят компании ООО «МКС-Фитнес». Под строительство выделили 2 350 кв. метров в районе Желябова и Профсоюзной.
Городским властям при этом поручили оформить договор аренды с запретом соглашений по субаренде участка. Также администрацию обязали проследить за количеством стоянок для машин.
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