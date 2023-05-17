В Ростове-на-Дону перенесли срок реставрации «Дома с ангелами» для музея города

Сейчас специалисты готовят дизайн-проект экспозиции
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростове-на-Дону реконструкцию «Доходного дома наследников Максимова» («Дом с ангелами») на Московской, 72 могут начать в 2024 году. До конца 2023 года проект обновления должен пройти Госэкспертизу. Об этом на заседании комиссии городской думы сообщил глава управления капитального строительства Виктор Волобуев.
- Что касается периода строительно-монтажных работ, то он ориентировочно займет не менее двух-трех лет, - отметил Виктор Волобуев.
Речь идет о здании, в котором собираются разместить музей истории Ростова-на-Дону. Проект реставрации готовили с 2021 года. На эти работы подрядчику было выделено 44 млн рублей.
Также до 3 июля планируют завершить дизайн-проект экспозиции. Схему зонирования помещений уже согласовали.
Напомним, с 2020 года музей истории Ростова-на-Дону временно работает в помещении музея «Россия - моя история». Всего провели более 20 пеших городских экскурсий и 15 выставок. В том числе была организована экспозиция «Образы Ростова в предметах ростовчан».
Всего в музей истории города ростовчане передали более 4 тысяч экспонатов: письменные свидетельства прошлого, мебель, музыкальные инструменты, фрагменты декора зданий, кинофильмы и фотографии. 634 предметов зарегистрировали в государственном каталоге музейного фонда России.
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