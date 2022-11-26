Музей истории Ростова-на-Дону планируют открыть в 2025 году

Сейчас специалисты ведут реставрацию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей истории Ростова-на-Дону планируют открыть для посетителей в 2025 году. Об этом в пресс-центре холдинга «ЕвроМедиа» сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

- Нашему историческому городу очень нужен музей. Юридически он открыт, и уже практически действует. На сегодняшний день мы занимается реставрацией здания. Утвердили проект планировки, внутренний антураж. Надеемся, что в 2023 году получим готовое проектное решение. Двери музея должны открыть в 2025 году, - сообщила Яна Пилявская.

Напомним, музеи истории донской столицы собираются обустроить на Московской, 72. В общей коллекции хранят уже более 1,5 тысяч экспонатов.

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